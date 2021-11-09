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Интерсити планируют запустить из Киева во все облцентры до 2024 года

Интерсити планируют запустить из Киева во все облцентры до 2024 года

В планах Мининфраструктуры на ближайшие три года — провести электрификацию более 500 км железнодорожных путей, что позволит соединить Киев скоростным железнодорожным сообщением со всеми областными центрами.

Об этом во время MINTRANS Forum 2021 сказал первый заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

«Мы планируем до 2024 года электрифицировать более 500 км железнодорожных путей для того, чтобы современными скоростными поездами Интерсити соединить Киев со всеми областными центрами”, – сказал Шкураков.

По его словам, планируется также открыть скоростное пассажирское движение по железной дороге до Варшавы.

«Сейчас готовим техническое обоснование указанного проекта и планируем в следующем году приступить к его практической реализации», – сообщил чиновник.

Он убежден, что широкомасштабная модернизация инфраструктуры Укрзализныци и привлечение к этому процессу зарубежных партнеров даст возможность уже в ближайшие годы вывести государственное предприятие из экономического упадка.

По состоянию на 2021 год в Украине курсируют 13 поездов Интерсити сообщением Львов, Харьков, Славское, Константинов, Запорожье, Покровск, Тернополь, Одесса.

По материалам Укринформ
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