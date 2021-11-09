Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспу

Кабинет министров Украины перераспределил расходы специального фонда государственного бюджета, предназначенные Министерству инфраструктуры. На Обуховскую трассу выделили 100 млн гривен.

Об этом свидетельствует постановление правительства №1186 от 17 ноября, обнародованное на Правительственном портале.

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Средства выделяются Государственному агентству автомобильных дорог на новую бюджетную программу “Финансовое обеспечение разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на участке км 0 + 000 – км 20 + 308 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-01 Киев – Обухов”.

Напомним, на трассе Киев – Обухов сосредоточены наиболее дорогие дома в пригороде столицы. Самый известный среди населенных пунктов — Конча-Заспа.