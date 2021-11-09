Рада приняла закон о деятельности Бюро экономической безопасности

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности. «За» проголосовали 296 народных депутатов.
В соответствии с проектом 3959-1, в Уголовном процессуальном кодексе:
Согласно закону, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, является Бюро экономической безопасности Украины. Детективы органов Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных некоторыми экономическими статьями Уголовного кодекса Украины.
Также принятым законом увеличен штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 тыс. гривен.
Ранее законопроект критиковала Европейская бизнес-ассоциация за норму об уголовной ответственности за мошенничество с НДС. По мнению экспертов, эта норма позволяет начать уголовное преследование против руководства компаний на основе факта подачи заявления на возмещение и решения налоговых органов об отказе в возмещении до рассмотрения спора в судебном порядке.
Напомним, в Украине появилось Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию.
В соответствии с проектом государственного бюджета на 2022 год, расходы на Бюро экономической безопасности вырастут на 5,9% до 621,6 млн гривен.
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