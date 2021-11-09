IBM сообщила о создании нового процессора Eagle для суперкомпьютеров

IBM объявила о создании 127-кубитного квантового процессора как на своей странице IBM Quantum, так и на мероприятии IBM Quantum Summit 2021.

В IBM также заявили, что квантовые компьютеры с новым процессором Eagle будут доступны членам объединения IBM Quantum Network.

Также было заявлено, что у компании есть планы по запуску двух других, вероятно, более мощных процессоров, которые она назвала Osprey и Condor в течение следующих двух лет.

За последнее десятилетие несколько крупных технологических компаний усердно работали над созданием действительно функционального и полезного квантового компьютера. Такие усилия разделились на два основных лагеря: попытки создать квантовый компьютер с использованием запутанных фотонов и те, что используют сверхпроводящие материалы. Все процессоры, анонсированные IBM, основаны на сверхпроводящих материалах.

Объявление IBM знаменует собой рекорд для сверхпроводящих квантовых компьютеров — предыдущий рекорд по количеству кубитов составлял 64. Новая отметка в 127 подразумевает значительное увеличение вычислительной мощности, хотя IBM еще не обнародовала данные о производительности своих новых машин.

Но это не помешало компании заявить, что она создала крупнейший в мире квантовый компьютер на основе сверхпроводников. Представители компании также заявили, что Eagle — первый процессор, работу которого невозможно смоделировать на обычном суперкомпьютере.

Они провозглашают разработку важным шагом на пути к разработке и использованию квантовых компьютеров, которые смогут не только превзойти классические компьютеры, но и решить некоторые проблемы, на решение которых у традиционных компьютеров уйдут тысячи лет.

Отличительная черта нового чипа Eagle – новая архитектура. IBM называет новую конструкцию прорывом: в ней компоненты управления размещены на нескольких физических уровнях, а кубиты — на одном уровне. Такая конструкция позволяет значительно увеличить вычислительную мощность.

В 2022 году компания планирует выпустить чипы Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом. И в конечном итоге достичь «квантового превосходства».