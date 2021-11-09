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В Украине усилят ограничения в "желтой" зоне: Минздрав готовит изменения

В Украине усилят ограничения в "желтой" зоне: Минздрав готовит изменения

Министерство здравоохранения разрабатывает изменения к “карантинному” постановлению Кабмина. В частности, предполагается ужесточение ограничений в регионах с “желтым” уровнем эпидемопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

“В настоящее время Минздрав работает над изменениями постановления об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в “желтом” уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей”, – отметил глава Минздрава.

Также он рассказал о ситуации с вакцинацией. Так, по состоянию на 17 ноября первую дозу вакцины уже получили 40% населения в возрасте от 18 лет.

Справка Finance.ua:

  • привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн;
  • за 10 месяцев 2021 года совершено расходов на борьбу с COVID-19 в размере более 31 млрд гривен;
  • на сегодняшний день в “желтой” зоне находится две области – Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в “красной” зоне.
По материалам УБР
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