В Украине усилят ограничения в "желтой" зоне: Минздрав готовит изменения

Министерство здравоохранения разрабатывает изменения к “карантинному” постановлению Кабмина. В частности, предполагается ужесточение ограничений в регионах с “желтым” уровнем эпидемопасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
“В настоящее время Минздрав работает над изменениями постановления об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в “желтом” уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей”, – отметил глава Минздрава.
Также он рассказал о ситуации с вакцинацией. Так, по состоянию на 17 ноября первую дозу вакцины уже получили 40% населения в возрасте от 18 лет.
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