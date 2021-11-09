Украинские перевозчики получат 8 тысяч дополнительных разрешений от Германии

Министерство инфраструктуры достигло договоренности с властями Германии о предоставлении 8 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2022 год.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на следующий год. Соответствующей договоренности достигли Министерство инфраструктуры Украины и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии», — говорится в сообщении.
В частности, украинские перевозчики получат:
Этот результат является примером продуктивного сотрудничества Министерства инфраструктуры Украины с немецко-украинской промышленно-торговой палатой, заявили в пресс-службе ведомства.
Основная квота разрешений, выданных Германией Украине на 2021 год, составляет 90 тысяч.
Напомним, за январь-июль этого года экспорт товаров из Украины в Германию достиг 565 тыс. тонн на сумму 993,3 млн евро. Это на 14% больше, чем за январь-июль 2019 года, когда состоялось последнее заседание Украинско-немецкой смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
Также наблюдается существенный рост товарооборота с другими странами, для которых территория Германии является транзитной, в частности, прирост товарооборота на этих направлениях составляет около 11%.
По данным Госстата, за январь-сентябрь 2021 года экспорт в страны ЕС составил 19,43 млрд долл. (на 54,2% больше против соответствующего периода в прошлом году), а его удельный вес в общем объеме украинского экспорта достиг 40,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — ГосстатВчера, 08:02 - 2553 16
В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла законВчера, 12:30 - 342 14
Кличко объяснил резкое повышение стоимости проездаВчера, 11:01 - 3384 13
Tesla начала устанавливать терминалы Starlink на зарядных станциях SuperchargerВчера, 04:52 - 461 11
В КГГА сообщили, сколько будет стоить ремонт моста ПатонаВчера, 09:30 - 677 7
Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинациюВчера, 10:05 - 5248 4
Кличко объяснил резкое повышение стоимости проездаВчера, 11:01 - 3384 13
В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилейВчера, 19:00 - 2909
Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — ГосстатВчера, 08:02 - 2553 16
Работа на телевидении и радио: сколько получают работники в сфере медиаВчера, 14:23 - 2541 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Позавчера, 12:40 - 407
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1183 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2820 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1233
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1314