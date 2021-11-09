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Украинские перевозчики получат 8 тысяч дополнительных разрешений от Германии

Украинские перевозчики получат 8 тысяч дополнительных разрешений от Германии

Министерство инфраструктуры достигло договоренности с властями Германии о предоставлении 8 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2022 год.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Украинские перевозчики получат дополнительные разрешения от Германии на следующий год. Соответствующей договоренности достигли Министерство инфраструктуры Украины и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии», — говорится в сообщении.

В частности, украинские перевозчики получат:

  • 2 000 универсальных разрешений категории Евро-4;
  • 2 000 универсальных разрешений категории Евро-5;
  • 4 000 универсальных разрешений категории Евро-6.

Этот результат является примером продуктивного сотрудничества Министерства инфраструктуры Украины с немецко-украинской промышленно-торговой палатой, заявили в пресс-службе ведомства.

Основная квота разрешений, выданных Германией Украине на 2021 год, составляет 90 тысяч.

Напомним, за январь-июль этого года экспорт товаров из Украины в Германию достиг 565 тыс. тонн на сумму 993,3 млн евро. Это на 14% больше, чем за январь-июль 2019 года, когда состоялось последнее заседание Украинско-немецкой смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Также наблюдается существенный рост товарооборота с другими странами, для которых территория Германии является транзитной, в частности, прирост товарооборота на этих направлениях составляет около 11%.

По данным Госстата, за январь-сентябрь 2021 года экспорт в страны ЕС составил 19,43 млрд долл. (на 54,2% больше против соответствующего периода в прошлом году), а его удельный вес в общем объеме украинского экспорта достиг 40,2%.

По материалам Укринформ
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