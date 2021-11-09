Депозитные счета АРМА выросли более чем на 623 миллиона гривен

На начало ноября 2021 года депозитный портфель Агентства по розыску и менеджменту активов вырос на 623 млн грн в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
«По состоянию на начало ноября 2021 года депозитный портфель АРМА состоит из более чем 543 млн грн, 1,4 млн долл. и 1,4 млн евро, что в целом составляет более 623 миллионов в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года благодаря управлению этими средствами на них начислено около 31 миллионов гривен процентов. Все указанные средства — это потенциальный доход государства, который будет перечислен в госбюджет в случае судебных приговоров о конфискации.
Вместе с тем, в течение января по ноябрь текущего года Нацагентство перечислило в бюджет еще 33 млн грн от управления арестованными активами, которые переданы предпринимателям для коммерческого использования. Так, за 10 месяцев 2021 года благодаря управлению имущественными арестованными активами и денежными средствами АРМА сгенерировало более 64 млн грн доходов.
В АРМА напоминают, что арестованные денежные средства и средства, полученные от продажи арестованного имущества, размещены в банке на условиях, которые являются одними из наиболее выгодных на рынке банковских услуг. Это дает Агентству возможность существенно увеличивать стоимость денежных активов, находящихся в управлении АРМА.
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