Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинацию

Программа поддержки от Президента для вакцинированных украинцев в размере 1000 грн будет действовать до конца 2022 года. Деньги будут начислять на специальную банковскую карточку после верификации в «Дії». Для граждан, которые не могут установить приложение, запустят подобную программу в третьем квартале 2022-го.

Об этом сообщил первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк.

Примечательно, что граждане смогут потратить полученные деньги в течение 4 месяцев.

При этом предприятия, где можно будет потратить тысячу, будут тщательно отбирать и проверять. Будет обязательный критерий — наличие не менее 5 сотрудников и стабильная оплата Единого соцвзноса в течение второго и третьего кварталов 2021-го. Также Кабмин определит перечень КВЭДов, которые смогут участвовать в программе. Пока это ж/д и авиасфера.

Далее банки через POS-терминал должны будут сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.

Общий размер денег, которые планируют выделить в этом году — 3 млрд грн. Распорядителем средств будет Минэкономики.

Справка Finance.ua:

ранее Глава государства Владимир Зеленский заявлял, что привитые двумя дозами вакцины против COVID -19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн. Программа стартует 19 декабря;

пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров объяснил, что деньги невозможно будет получить наличными на руки. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг;