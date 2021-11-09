Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинацию

Программа поддержки от Президента для вакцинированных украинцев в размере 1000 грн будет действовать до конца 2022 года. Деньги будут начислять на специальную банковскую карточку после верификации в «Дії». Для граждан, которые не могут установить приложение, запустят подобную программу в третьем квартале 2022-го.
Об этом сообщил первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк.
Примечательно, что граждане смогут потратить полученные деньги в течение 4 месяцев.
При этом предприятия, где можно будет потратить тысячу, будут тщательно отбирать и проверять. Будет обязательный критерий — наличие не менее 5 сотрудников и стабильная оплата Единого соцвзноса в течение второго и третьего кварталов 2021-го. Также Кабмин определит перечень КВЭДов, которые смогут участвовать в программе. Пока это ж/д и авиасфера.
Далее банки через POS-терминал должны будут сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.
Общий размер денег, которые планируют выделить в этом году — 3 млрд грн. Распорядителем средств будет Минэкономики.
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