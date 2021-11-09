BofA ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году с 4,5% до 3%

В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь невыплату по ВВП-варрантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.
Об этом говорится в обзоре BofA Global Research.
«Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе», — подчеркивают аналитики.
Согласно материалам BofA, если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021 году, выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту.
В то же время аналитики добавляют, что пересмотр прогноза роста окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая сейчас составляет около 95−100 б.п., а ожидаемый более сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.
«Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной вероятность выкупа может начать увеличиваться», — резюмирует BofA.
Аналитики добавляют, что, учитывая резкое замедление роста экономики в 3 квартале до 2,4% по предварительным данным Госстата, реальный ВВП по итогам января-сентября составит около 2% в годовом измерении.
«Ежемесячные данные с июля указали на широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других», — говорится в обзоре.
«Мы отмечаем, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать чуть более сильный рост в четвертом квартале 2021 года. Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения в связи с пандемией могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре-декабре», — утверждают аналитики.
При этом, более низкий рост экономики в 2021 году обусловит «несколько более сильный рост в 2022 году».
Впрочем, основные препятствия на пути к восстановлению в следующем году — замедление темпов роста китайской экономики и вероятные высокие затраты на электроэнергию, добавляет BofA.
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