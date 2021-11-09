Медики смогут приобрести жилье под 5% на условиях лизинга: условия программы

В Минфине подписали договор между ЧАО «Укрфинжилье» и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников жильем на условиях финансового лизинга. Finance.ua узнал условия программы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Сегодня подписано первое соглашение между Укрфинжильеи Минздравом, что позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%. Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, которые получают зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Условия программы:
Самое важное преимущество программы – это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит ни от каких внешних обстоятельств.
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Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, которые получают заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.
Дополнительные требования:
Требования к жилью:
Жилье можно получить через орган обеспечения жильем, которым может быть соответствующий орган исполнительной власти.
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