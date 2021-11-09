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Медики смогут приобрести жилье под 5% на условиях лизинга: условия программы

Медики смогут приобрести жилье под 5% на условиях лизинга: условия программы

В Минфине подписали договор между ЧАО «Укрфинжилье» и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников жильем на условиях финансового лизинга. Finance.ua узнал условия программы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Сегодня подписано первое соглашение между Укрфинжильеи Минздравом, что позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%. Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, которые получают зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Условия программы:

  • процентная ставка по программе лизинга – 5% годовых;
  • авансовый взнос по лизинговому соглашению – 0%;
  • срок соглашения – до 20 лет.

Самое важное преимущество программы – это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит ни от каких внешних обстоятельств.

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Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, которые получают заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

  • ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;
  • у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме находящейся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности меньше 20 кв. м на одного члена семьи).
    Важно отметить, что семья в рамках программы – это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью:

  • возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) произведена не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;
  • нормативная площадь жилья – до 21 кв. м на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек – это 52,5 кв. м;
  • нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры, которую можно купить, зависит от стоимости сооружения жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от черты города) она составляет около 30 тысяч гривен).

Жилье можно получить через орган обеспечения жильем, которым может быть соответствующий орган исполнительной власти.

По материалам Finance.UA
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