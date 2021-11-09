Медики смогут приобрести жилье под 5% на условиях лизинга: условия программы

В Минфине подписали договор между ЧАО «Укрфинжилье» и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников жильем на условиях финансового лизинга. Finance.ua узнал условия программы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Сегодня подписано первое соглашение между Укрфинжильеи Минздравом, что позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%. Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, которые получают зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Условия программы:

процентная ставка по программе лизинга – 5% годовых;

авансовый взнос по лизинговому соглашению – 0%;

срок соглашения – до 20 лет.

Самое важное преимущество программы – это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит ни от каких внешних обстоятельств.

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Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, которые получают заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;

у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме находящейся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности меньше 20 кв. м на одного члена семьи).

Важно отметить, что семья в рамках программы – это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью:

возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) произведена не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;

нормативная площадь жилья – до 21 кв. м на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек – это 52,5 кв. м;

нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры, которую можно купить, зависит от стоимости сооружения жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от черты города) она составляет около 30 тысяч гривен).

Жилье можно получить через орган обеспечения жильем, которым может быть соответствующий орган исполнительной власти.