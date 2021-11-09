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Toyota обновила Camry и RAV4 к 2022 модельному году

Toyota обновила Camry и RAV4 к 2022 модельному году

Toyota Camry для рынка США получила расширенный список оборудования, в частности обновлен пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5+, который отныне включает автоматический дальний свет и систему распознавания дорожных знаков. А адаптивный круиз-контроль теперь умеет распознавать дорожные знаки и автоматически поддерживать заявленное ограничение скорости.

Ключевые новшества для Toyota Camry 2022:

  • новое исполнение SE Hybrid Nightshade Edition;
  • эксклюзивный двухцветный кузов Calvary Blue с черной крышей для выполнения TRD;
  • цвет кузова Ice Edge теперь доступен для комплектаций LE, SE и XSE;
  • двухзонный климат-контроль включен в стандартное оснащение (кроме исполнения TRD);
  • боковые зеркала с подогревом теперь входят в стандартное оснащение комплектаций LE и SE.


Фото: Toyota

Напоминание о пассажирах на задних сиденьях теперь входит в стандартную комплектацию, экран мультимедийной системы может быть диагональю семь или девять дюймов, а версия Nightshade получила не только эксклюзивные цвета, но и особые колесные диски на 18 дюймов.

Также к 25-летию кроссовера RAV4 в США обновилась и эта модель. Отметим, что европейское обновление произошло чуть раньше, а изменения в американском кроссовере подобны тем, что произошли в евро-версии.


Фото: Toyota

У кроссовера также появилась новая комплектация-RAV4 SE Hybrid. Внешние изменения наиболее заметны в оптике, но только у машин в более дорогих комплектациях. Особенность топовой комплектации XSE Hybrid – вертикальные светодиодные противотуманные фары. В интерьере появилось диодное освещение, а более дорогие комплектации получили пассажирское кресло с 8-диапазонной электрорегулировкой. Изменений в технике не произошло.

Обновленный Toyota RAV4 2022 модельного года поступит в продажу на американском рынке к концу этого года.

По материалам Телеканал 24
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