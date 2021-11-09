Apple запатентовала внешнюю вспышку для разных устройств

Стало известно, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало компании Apple патент на необычный аксессуар, предназначенный для использования с iPhone, iPad, MacBook и другими устройствами. Речь идёт о внешней вспышке с проводным подключением через интерфейс Lightning и беспроводным подключением через Wi-Fi.
Предполагается, что внешняя вспышка будет срабатывать одновременно со вспышкой, встроенной в устройство. Для синхронизации может использоваться управляющий сигнал, выдаваемый основным устройством, в котором содержатся данные о состоянии внешней и внутренней вспышек. В описании сказано, что управляющий сигнал может быть подан в виде выходного сигнала с одного контакта для данных на порту, используемом для связи и зарядки. Он может состоять из импульсов, разделённых во времени, что позволяет передавать данные о состоянии внешней и внутренней вспышек.
Apple не ограничивает использование вспышки только iPhone. По замыслу разработчиков, она может использоваться с другими продуктами компании, такими как MacBook или iPad. Когда внешняя вспышка может поступить в продажу, на данный момент не известно.
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