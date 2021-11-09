Honda начала тестирование новой версии беспилотного грузового внедорожника

На выставке CES 2018 компания Honda представила прототип автономного внедорожника, предназначенного для работы на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для участия в поисковых и спасательных операциях. Теперь компания провела тестирование усовершенствованного прототипа на строительной площадке компании Black & Veatch в штате Нью-Мексико.
Исходный вариант представлял собой комбинацию классической внедорожной платформы компании и системы автономного управления, и предназначался для транспортировки грузов по строительной площадке, перевозки тяжёлого оборудования для пожарных, опрыскивания растений химикатами и выполнения других задач. При этом внешне он напоминал скорее странный квадроцикл.
Второй прототип больше похож на мини-пикап без кабины, но с откидными бортами. Спереди монтируется синий проблесковый маячок для предупреждения окружающих рабочих о возможной опасности.
Полноприводный автономный электровнедорожник имеет запас хода до 45 км без подзарядки (при полной загрузке), радиус поворота составляет 3,9 м, а грузоподъёмность — около 400 кг. Кроме того, машина может буксировать груз весом до 750 кг, включая вес прицепа. О скорости пока неизвестно, но судя по видео, модель будет передвигаться довольно медленно и безопасно.
Как и ранее, набор сенсоров и модулей, включая GPS, лидар, радар и 3D-камеры, позволяет передвигаться по площадке без помощи оператора, хотя предусмотрен контроль с помощью облачных сервисов.
Как уже упоминалось, на последнем этапе тестирования Honda объединила усилия с производственно-строительной компанией Black & Veatch для участия в проекте по созданию солнечной фермы в Нью-Мексико. Машину использовали для перевозки оборудования и расходных материалов по заданному маршруту на площадке более 400 га — она способна работать до восьми часов даже в жаркую погоду. Известно, что Honda ищет новых партнёров для разработки и продвижения платформы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинациюВчера, 10:02 - 3810 28
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 3595 13
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показателиВчера, 09:01 - 4056 11
Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банковВчера, 00:19 - 4242 8
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОПВчера, 15:49 - 1454 7
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортамиВчера, 16:02 - 5149 4
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показателиВчера, 09:01 - 4056 11
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинациюВчера, 10:02 - 3810 28
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 3595 13
День “Ч” и неделя сумасшедших скидок – как в АЛЛО будет проходить Черная пятницаВчера, 09:33 - 2071
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Вчера, 12:40 - 226
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1104 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2706 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1186
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1285