Honda начала тестирование новой версии беспилотного грузового внедорожника

На выставке CES 2018 компания Honda представила прототип автономного внедорожника, предназначенного для работы на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для участия в поисковых и спасательных операциях. Теперь компания провела тестирование усовершенствованного прототипа на строительной площадке компании Black & Veatch в штате Нью-Мексико.

Исходный вариант представлял собой комбинацию классической внедорожной платформы компании и системы автономного управления, и предназначался для транспортировки грузов по строительной площадке, перевозки тяжёлого оборудования для пожарных, опрыскивания растений химикатами и выполнения других задач. При этом внешне он напоминал скорее странный квадроцикл.

Второй прототип больше похож на мини-пикап без кабины, но с откидными бортами. Спереди монтируется синий проблесковый маячок для предупреждения окружающих рабочих о возможной опасности.

Полноприводный автономный электровнедорожник имеет запас хода до 45 км без подзарядки (при полной загрузке), радиус поворота составляет 3,9 м, а грузоподъёмность — около 400 кг. Кроме того, машина может буксировать груз весом до 750 кг, включая вес прицепа. О скорости пока неизвестно, но судя по видео, модель будет передвигаться довольно медленно и безопасно.

Как и ранее, набор сенсоров и модулей, включая GPS, лидар, радар и 3D-камеры, позволяет передвигаться по площадке без помощи оператора, хотя предусмотрен контроль с помощью облачных сервисов.

Как уже упоминалось, на последнем этапе тестирования Honda объединила усилия с производственно-строительной компанией Black & Veatch для участия в проекте по созданию солнечной фермы в Нью-Мексико. Машину использовали для перевозки оборудования и расходных материалов по заданному маршруту на площадке более 400 га — она способна работать до восьми часов даже в жаркую погоду. Известно, что Honda ищет новых партнёров для разработки и продвижения платформы.