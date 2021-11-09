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Honda начала тестирование новой версии беспилотного грузового внедорожника

Honda начала тестирование новой версии беспилотного грузового внедорожника

На выставке CES 2018 компания Honda представила прототип автономного внедорожника, предназначенного для работы на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для участия в поисковых и спасательных операциях. Теперь компания провела тестирование усовершенствованного прототипа на строительной площадке компании Black & Veatch в штате Нью-Мексико.

Исходный вариант представлял собой комбинацию классической внедорожной платформы компании и системы автономного управления, и предназначался для транспортировки грузов по строительной площадке, перевозки тяжёлого оборудования для пожарных, опрыскивания растений химикатами и выполнения других задач. При этом внешне он напоминал скорее странный квадроцикл.

Второй прототип больше похож на мини-пикап без кабины, но с откидными бортами. Спереди монтируется синий проблесковый маячок для предупреждения окружающих рабочих о возможной опасности.

Полноприводный автономный электровнедорожник имеет запас хода до 45 км без подзарядки (при полной загрузке), радиус поворота составляет 3,9 м, а грузоподъёмность — около 400 кг. Кроме того, машина может буксировать груз весом до 750 кг, включая вес прицепа. О скорости пока неизвестно, но судя по видео, модель будет передвигаться довольно медленно и безопасно.

Как и ранее, набор сенсоров и модулей, включая GPS, лидар, радар и 3D-камеры, позволяет передвигаться по площадке без помощи оператора, хотя предусмотрен контроль с помощью облачных сервисов.

Как уже упоминалось, на последнем этапе тестирования Honda объединила усилия с производственно-строительной компанией Black & Veatch для участия в проекте по созданию солнечной фермы в Нью-Мексико. Машину использовали для перевозки оборудования и расходных материалов по заданному маршруту на площадке более 400 га — она способна работать до восьми часов даже в жаркую погоду. Известно, что Honda ищет новых партнёров для разработки и продвижения платформы.

По материалам 3dnews.ru
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