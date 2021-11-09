0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Hyundai объявила о подготовке электрической версии премиум-кроссовера Genesis GV70

Hyundai объявила о подготовке электрической версии премиум-кроссовера Genesis GV70

Принадлежащий Hyundai бренд Genesis, занимающийся выпуском автомобилей премиум-класса, объявил о подготовке электрического варианта уже имеющегося в продаже дизельного кроссовера GV70. Компания намерена представить модель на выставке Guangzhou Auto Show в Китае.

Genesis уже выпустила тизер, демонстрирующий переднюю часть электромобиля. По имеющимся данным, новинка будет называться Electrified GV70. Она станет третьей полностью электрической моделью Genesis после G80 и GV60. Внешне машина напоминает своего дизельного предшественника.


Изображение: genesis.com

Ожидается, что Electrified GV70 по своим характеристикам будет приблизительно соответствовать варианту G80 — последний представляет собой седан с АКБ ёмкостью 87,2 кВт·ч и двумя электродвигателями общей мощностью 365 л. с. Используется полный привод, при этом есть возможность отключать передний двигатель в случае необходимости. Запас хода машины составляет около 400 км.

По данным портала CNET, модель Electrified GV70 станет первым электромобилем Hyundai Motor Group, который станут выпускать в США на заводе в Алабаме. На данный момент точная цена новинки не известна, по мнению экспертов, она не превысит $50 000.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.