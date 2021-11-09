Hyundai объявила о подготовке электрической версии премиум-кроссовера Genesis GV70

Принадлежащий Hyundai бренд Genesis, занимающийся выпуском автомобилей премиум-класса, объявил о подготовке электрического варианта уже имеющегося в продаже дизельного кроссовера GV70. Компания намерена представить модель на выставке Guangzhou Auto Show в Китае.

Genesis уже выпустила тизер, демонстрирующий переднюю часть электромобиля. По имеющимся данным, новинка будет называться Electrified GV70. Она станет третьей полностью электрической моделью Genesis после G80 и GV60. Внешне машина напоминает своего дизельного предшественника.



Изображение: genesis.com

Ожидается, что Electrified GV70 по своим характеристикам будет приблизительно соответствовать варианту G80 — последний представляет собой седан с АКБ ёмкостью 87,2 кВт·ч и двумя электродвигателями общей мощностью 365 л. с. Используется полный привод, при этом есть возможность отключать передний двигатель в случае необходимости. Запас хода машины составляет около 400 км.

По данным портала CNET, модель Electrified GV70 станет первым электромобилем Hyundai Motor Group, который станут выпускать в США на заводе в Алабаме. На данный момент точная цена новинки не известна, по мнению экспертов, она не превысит $50 000.