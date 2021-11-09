0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

WhatsApp для Windows получил новые функции

WhatsApp для Windows получил новые функции

Обновлённая бета-версия мессенджера уже доступна в Microsoft Store. Помимо интерфейса, «подтянутого» к оформлению самой Windows, приложение обзавелось рядом полезных настроек и функций, недоступных в предыдущих релизах.

Свежая сборка десктопного клиента WhatsApp построена на базе универсальной платформы UWP, благодаря чему он запускается и работает быстрее предшественника. В интерфейсе мессенджера при установке на компьютер с Windows 11 также используется эффект прозрачности Mica.

В список главных нововведений вошли возможность получения уведомлений даже при закрытии клиента, режим рисования в окне сообщений, а также функции автоматического запуска WhatsApp при загрузке ОС и возможность выхода из учётной записи в меню настроек программы.

Новая сборка мессенджера обзавелась расширенными опциями конфиденциальности и безопасности, а в разделе «Чат» пользователь может архивировать чаты и удалять переписку. Есть и возможность кастомизации звуков при получении сообщений (как групповых, так и в диалогах). Оптимизировать занимаемое мессенджером пространство можно в разделе «Память».

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.