WhatsApp для Windows получил новые функции

Обновлённая бета-версия мессенджера уже доступна в Microsoft Store. Помимо интерфейса, «подтянутого» к оформлению самой Windows, приложение обзавелось рядом полезных настроек и функций, недоступных в предыдущих релизах.

Свежая сборка десктопного клиента WhatsApp построена на базе универсальной платформы UWP, благодаря чему он запускается и работает быстрее предшественника. В интерфейсе мессенджера при установке на компьютер с Windows 11 также используется эффект прозрачности Mica.

В список главных нововведений вошли возможность получения уведомлений даже при закрытии клиента, режим рисования в окне сообщений, а также функции автоматического запуска WhatsApp при загрузке ОС и возможность выхода из учётной записи в меню настроек программы.

Новая сборка мессенджера обзавелась расширенными опциями конфиденциальности и безопасности, а в разделе «Чат» пользователь может архивировать чаты и удалять переписку. Есть и возможность кастомизации звуков при получении сообщений (как групповых, так и в диалогах). Оптимизировать занимаемое мессенджером пространство можно в разделе «Память».