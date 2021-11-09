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Xiaomi 12 Ultra Enhanced получит камеру с зумом 120x и топовый процессор

Xiaomi 12 Ultra Enhanced получит камеру с зумом 120x и топовый процессор

По данным инсайдеров, новое семейство флагманов Xiaomi не ограничится базовой, Pro и Ultra-версиями смартфона. В сети появилось упоминание модели Xiaomi 12 Ultra Enhanced — инсайдеры назвали ключевые характеристики камеры ещё не анонсированного аппарата.

По данным ресурса MySmartPrice, новинка, как и «обычный» Xiaomi 12 Ultra, будет оснащена блоком основной камеры с четырьмя сенсорами. Устройству приписывают главный датчик изображения Samsung GN5 с разрешением 50 Мп и три дополнительных 48-мегапиксельных сенсора. Ожидается, что в список возможностей модуля войдут такие функции, как 12-кратный зум для фото и 15-кратный — для записи видео.


Изображение: LetsGoDigital

Чем именно Enhanced-модификация смартфона будет отличаться от базовой Ultra-модели, источник не сообщает. Не исключено, что различие будет выражаться в дизайне или софтовых возможностях. Оба гаджета предположительно получат процессор Qualcomm Snapdragon 898 и подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения. В одном из инсайдерских отчётов предполагается, что Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition получит название Xiaomi Mix 5.

Ожидается, что релиз новинки состоится во втором квартале 2022 года.

По материалам 4PDA
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