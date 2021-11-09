В «Нафтогазе» подсчитали ежегодные потери Украины от запуска «Северного потока-2»

После запуска газопровода «Северный поток-2» Украина будет терять каждый год около $ 2 млрд долларов.

Об этом глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил Reuters.

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По словам руководителя «Нафтогаза», потери Украины от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» будут эквивалентны 1,5% ВВП.

Не допустить этого, по мнению Юрия Витренко, удастся, если Конгресс США введет санкции против оператора проекта.

«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что там более-менее понимают, что Россия использует газ в качестве оружия и что она не играет по правилам. И что „Северный поток-2“ фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — сказал Витренко.