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Мумбаи, Эстония и Дубай: обнародовали рейтинг лучших стартап-экосистем мира

Мумбаи, Эстония и Дубай: обнародовали рейтинг лучших стартап-экосистем мира

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, какие страны и города наиболее привлекательны для основания и развития стартапов.

Как сообщает международная исследовательская компания Startup Genome, сегодня глобальный рынок стартапов оценивается в более $ 3,8 трлн. Это больше, чем ВВП некоторых стран, входящих в G7. А потому чрезвычайно важно понимать, какие игроки, из каких регионов и чем привлекают стартапы.

В глобальном рейтинге лучших экосистем для стартапов лидером традиционно остается Северная Америка с Кремниевой долиной и Нью-Йорком. За ней следуют Азия и Европа: соответственно 27% и 17% самых эффективных экосистем в мире.

Среди лучших развивающихся стартап-экосистем (Top 100 Emerging Ecosystems) — Мумбаи, Копенгаген, Джакарта, Гуанчжоу и Барселона. Эстония заняла в этом году 6 место, поднявшись за год на 8 отметок вверх.


Таблица: Startup Genome

«Став одной из лучших платформ роста для стартапов, мы сможем ускорить переход к экономике будущего и создать в Эстонии инновационные и наукоемкие компании. Уже сегодня стартапы приносят государству € 100 млн исключительно благодаря налогам на рабочую силу, и эта цифра продолжает расти», — отмечает Андрес Сутт, министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии.

Среди экосистем, где больше всего единорогов (стартапов, которые оцениваются более чем в миллиард долларов), лидерство удерживает Европа — 65. За ней идут США — 42. Страны Азии и отдельно Китай имеют по 23 единорога каждый. Все остальные регионы насчитывают 17 миллиардных стартапов.

За период 2020−21 годы единорогов прибавилось в Израиле, Норвегии, Бразилии, Казахстане, Гане, Нидерландах и Индии. Эксперты Startup Genome отмечают: сегодня можно основывать стартапы, финансировать и масштабировать в любой точке мира. Для этого важна локальная поддержка бизнеса и развитие местных экосистем. Так что следующая компания-единорог может появиться в любом уголке мира.

Нынешние технологические возможности дают карт-бланш правительствам и руководствам городов привлекать инвестиции, создавать собственные инновационные парки и строить экосистемы, открытые всему миру. Кто и как этим воспользуется, продемонстрирует следующий рейтинг.

Исследование охватило 275 экосистем по всему миру. Эксперты составили глобальный рейтинг, а также отдельно проанализировали подкатегории: «Анализ подсекторов стартапов», «Рейтинг развивающихся экосистем» и «Рейтинг экосистем, в которых больше всего единорогов».

По материалам Finance.UA
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