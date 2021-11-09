Зарплаты в Кабмине: кто из министров и их заместителей заработал больше всех в октябре

Министры правительства Дениса Шмыгаля в октябре получили довольно скромные зарплаты – не более 77 тысяч гривен, без отпускных и различных видов помощи. Гораздо больше заработали их заместители – зарплаты некоторых достигали почти 200 тысяч.
Самая высокая зарплата в октябре была у Андрея Тарана, которого недавно уволили с должности министра обороны – 77 тыс. 123 грн. Это только оклад и надбавки. Почти столько же заработали глава МВД Денис Монастырский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – 77 тыс. 111 грн. и 77 тыс. 103 грн соответственно.
Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля составляла 58 тыс. 798 грн. А меньше всего среди министров заработал Вадим Гутцайт: министру спорта насчитали всего 49 тыс. 588 грн.
Другие министры за прошлый месяц заработали в пределах 53-69 тыс. грн.
Некоторые заместители в октябре заработали в разы больше, чем министры. Например, Ольге Ревук из Министерства социальной политики насчитали 194 тыс. 745 грн: оклад, надбавки, чуть более 17 тыс. грн премии, отпускные, 59 тыс. грн помощи на оздоровление и столько же помощь для решения социально-бытовых проблем.
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заработала 164 тыс. 151 грн. В эту сумму вошли оклад, надбавки, 7 тыс. грн премии, 26 тыс. грн отпускных, оплата за командировку и 84 тыс. грн помощи на оздоровление.
Анатолий Комирной из Министерства инфраструктуры заработал 130 тыс. 497 грн, в том числе с премией и материальной помощью. Вере Роговой из Министерства образования насчитали 127 тыс. 345 грн: оклад, надбавки, отпускные и помощь на оздоровление.
Инфографика: «Слово и дело»
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