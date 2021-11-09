Укрпочта запускает новую услугу с фиксированной ценой

Государственная «Укрпочта» запускает новый продукт — «Укрпочта Документы». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал детали услуги.
Как сообщает пресс-служба компании, услуга будет полезна для предпринимателей, МСБ, ФЛП, нотариусов, государственных, юридических компаний, коммунальных предприятий и всех, кто имеет необходимость обмениваться бумажными оригиналами документов.
Отправка «Укрпочта документы» — это внутреннее регистрируемое отправление с вложением документов на бумажном носителе, которое доставляется до 2 рабочих дней в пределах областного центра, области и между областными центрами.
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На отправление будет действовать единый тариф без разделения на диапазоны по весу и на географические зоны: отправить документы общим весом до 1 кг можно будет за 35 гривен в пределах Украины.
Также за дополнительную плату можно заказать обратную доставку и адресную доставку документов.
«Около 53% отправлений Укрпочты составляет корреспонденция. Речь идет, в основном, о различных документах, которые отправляют юридические лица своим партнерам и контрагентам. Раньше для таких нужд использовались заказные отправления, цена на которые зависела от веса и еще ряда факторов. Мы же стремимся упрощать для наших клиентов все процессы, поэтому сделали новую универсальную услугу „Укрпочта Документы“ с единым тарифом и удобным для клиентов способом оформления. В услугу уже заложено sms-информирование о доставке отправления и есть ряд дополнительных услуг, таких как хранение отправления, обратная доставка. А для тех отправлений, которые оформлены через личный кабинет или прикладной программный интерфейс АО „Укрпочта“ (АPI) предоставляется скидка в размере 5%», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Преимущества «Укрпочта Документы»:
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