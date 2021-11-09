IBM разработала мощный чип для квантовых вычислений

Компания International Business Machines (IBM) сообщила о создании нового мощного чипа Eagle для квантовых вычислений.
Об этом сообщает Reuters.
В компании уверены, что Eagle позволит квантовым системам превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в следующие два года.
Отмечается, что Eagle может обрабатывать 127 кубитов, которые могут предоставлять информацию в квантовой форме. Классические компьютеры работают с помощью битов, у которых значение «1» или «0», а кубиты могут быть как «1», так и «0» одновременно.
IBM также заявила, что в 2022 году планирует разработать чип Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом.
По мнению компании, новые чипы будут близки к так называемому квантовому преимуществу, когда квантовые компьютеры превзойдут классические устройства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию12 ч. назад - 3714 24
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показатели13 ч. назад - 3730 11
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривен5 ч. назад - 2968 8
Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков22 ч. назад - 3798 8
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОП6 ч. назад - 1258 7
Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков22 ч. назад - 3798 8
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показатели13 ч. назад - 3730 11
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию12 ч. назад - 3714 24
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортами6 ч. назад - 2990 1
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривен5 ч. назад - 2968 8
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-199 ч. назад - 207
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1097 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2687 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1182
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1281