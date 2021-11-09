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IBM разработала мощный чип для квантовых вычислений

IBM разработала мощный чип для квантовых вычислений

Компания International Business Machines (IBM) сообщила о создании нового мощного чипа Eagle для квантовых вычислений.

Об этом сообщает Reuters.

В компании уверены, что Eagle позволит квантовым системам превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в следующие два года.

Отмечается, что Eagle может обрабатывать 127 кубитов, которые могут предоставлять информацию в квантовой форме. Классические компьютеры работают с помощью битов, у которых значение «1» или «0», а кубиты могут быть как «1», так и «0» одновременно.

IBM также заявила, что в 2022 году планирует разработать чип Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом.

По мнению компании, новые чипы будут близки к так называемому квантовому преимуществу, когда квантовые компьютеры превзойдут классические устройства.

По материалам Укринформ
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