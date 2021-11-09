Криптобиржа Huobi Global разыгрывает космический полет

Huobi Global, биржевой оператор цифровых активов объявил о запуске экслюзивной кампании, которая шагнет за пределы Земли.

В рамках розыгрыша, посвященного 8-й годовщине Huobi Global, каждый пользователь Huobi Global может принять участие и выиграть тур на космическом корабле (управляемом независимой компанией космических путешествий), чтобы совершить путешествие в космос. Стоимость поездки оценивается в более чем в полмиллиона долларов и является уникальным для криптовалютной компании.

После тщательной подготовки и проверки состояния здоровья победитель выйдет во внешние слои атмосферы Земли, и сможет полюбоваться захватывающими видами на земной шар, а также получить опыт нахождения в невесомости.

Помимо полета в космос, Huobi Global раздаст призы на миллионы долларов в рамках серии ярких онлайн-акций. Тема празднования 8-летия компании – “Бесконечность”, что отражает стремление Huobi сделать финансы доступными для всех.

Космический полет – Подробности грандиозного розыгрыша:

В розыгрыше могут принять участие все новые и существующие пользователи Huobi Global со вторника, 16 ноября 2021 года в 20:00 ( UTC +8) по четверг, 16 декабря 2021 года в 20:00 ( UTC +8).

Все пользователи Huobi Global, прошедшие необходимые процедуры проверки KYC , могут принять участие в акции, указав свое имя, адрес электронной почты и номер идентификатора Huobi ID здесь. Не пользователям будет автоматически предложено зарегистрироваться для получения аккаунта. Кроме того, они могут зарегистрироваться, загрузив приложение Huobi Global в магазинах приложений Android или Apple.

Каждый участник получит номерной цифровой билет, а после завершения кампании один счастливчик будет выбран случайным образом для полета в космос. Победитель будет объявлен на официальном аккаунте Huobi в Twitter 30 декабря 2021 года и уведомлен по электронной почте.

Победитель пройдет тщательную проверку биографии и физического здоровья, а также программу обучения. В течение этого времени Huobi будет покрывать все расходы, связанные с поездкой, визой и подготовкой, а также выплачивать стипендию для покрытия расходов на проживание. Более подробная информация о космическом полете будет раскрыта после того, как будет выбран и уведомлен победитель.

Космическая кампания отражает видение Huobi сделать финансы доступными и инклюзивными для всех, именно эти идеи отражают основную тему 8-летия “Бесконечность”. Тема была выбрана, чтобы отразить безграничность времени, воображения и возможностей, которые предлагает индустрия блокчейна.

Ду Джин, соучредитель Huobi Group, сказал: «Мы очень рады начать глобальную кампанию. Технологии освоения космоса развиваются семимильными шагами, и мы хотим подарить одному счастливчику возможность, которая буквально выпадает раз в жизни. Мы считаем, что полет в космос соответствует нашему глобальному видению – дать каждому возможность получить доступ к невозможному”.

В дополнение к грандиозному розыгрышу Huobi Global запускает серию онлайн-акций, в ходе которых будут разыграны миллионы долларов.

Дополнительную информацию о космическом полете можно найти в нашем FAQ здесь.

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О Huobi Group

Huobi Group ведущая в мире компания в индустрии блокчейна, была основана в 2013 году с целью совершить прорыв в базовой технологии блокчейн и интеграции технологии с другими отраслями. Huobi Group расширилась до общедоступных блокчейнов, торговли цифровыми активами, кошельков, майнинговых пулов, частных инвестиций, инкубации, исследования цифровых активов и многого другого. Huobi Group создала глобальную отраслевую экосистему цифровой экономики, инвестировав в более чем 60 компаний в блокчейн индустрии.