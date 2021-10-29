0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Самая крупная в мире сеть кинотеатров начала принимать платежи в криптовалютах

Самая крупная в мире сеть кинотеатров начала принимать платежи в криптовалютах

Сеть кинотеатров AMC Theatres открыла прием онлайн-платежей в криптовалютах. Платежи доступны в Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, компания обещает в будущем к этой компании добавить Dogecoin.

Об этом сообщил генеральный директор компании Адам Арон.

Напомним, что компания анонсировала продажу билетов за Bitcoin еще в августе, а в сентябре пообещала добавить поддержку Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Читайте также: Заработок на «крипте»: как отобрать успешный проект и сколько вкладывать

Позже Арон спросил подписчиков в Twitter о перспективах интеграции Dogecoin. Идею поддержало более 68% участников опроса. За две недели AMC разрешила использовать актив для оплаты цифровых подарочных карт.

В октябре глава компании провел аналогичный опрос по Shiba Inu. Из более 153 тыс. участников идею поддержали более 81% респондентов.

В октябре Арон также заявил, что AMC Theatres рассмотрит возможность создания собственного токена.

AMC Theatres не единственная сеть кинотеатров, предлагающая клиентам оплату через криптовалюту. Такую возможность предоставляет Regal Cinemas через платежную программу Flexa.

В марте 2021 года крупнейшая сеть кинотеатров Таиланда Major Cineplex Group также начала принимать Bitcoin как средство оплаты билетов.

AMC Theatres (первоначально сокращение от American Multi-Cinema или просто AMC) – крупнейшая сеть кинотеатров США и Европы. Основанная в 1920 году, штаб-квартира компании в Ливуде (Канзас).

После покупки Odeon Cinemas, UCI Cinemas и Carmike Cinemas в 2016 году она стала крупнейшей сетью кинотеатров как в мире, так и в США.

Ей принадлежат 2 866 экранов в 358 кинотеатрах в Европе и 7 967 экранов в 620 кинотеатрах в США. Она также является оператором собственного онлайн кинотеатра. Имеет наибольшую долю рынка театров США, опережая Regal и Cinemark Theaters.

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.