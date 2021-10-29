Самая крупная в мире сеть кинотеатров начала принимать платежи в криптовалютах

Сеть кинотеатров AMC Theatres открыла прием онлайн-платежей в криптовалютах. Платежи доступны в Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, компания обещает в будущем к этой компании добавить Dogecoin.

Об этом сообщил генеральный директор компании Адам Арон.

Напомним, что компания анонсировала продажу билетов за Bitcoin еще в августе, а в сентябре пообещала добавить поддержку Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

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Позже Арон спросил подписчиков в Twitter о перспективах интеграции Dogecoin. Идею поддержало более 68% участников опроса. За две недели AMC разрешила использовать актив для оплаты цифровых подарочных карт.

В октябре глава компании провел аналогичный опрос по Shiba Inu. Из более 153 тыс. участников идею поддержали более 81% респондентов.

В октябре Арон также заявил, что AMC Theatres рассмотрит возможность создания собственного токена.

AMC Theatres не единственная сеть кинотеатров, предлагающая клиентам оплату через криптовалюту. Такую возможность предоставляет Regal Cinemas через платежную программу Flexa.

В марте 2021 года крупнейшая сеть кинотеатров Таиланда Major Cineplex Group также начала принимать Bitcoin как средство оплаты билетов.

AMC Theatres (первоначально сокращение от American Multi-Cinema или просто AMC) – крупнейшая сеть кинотеатров США и Европы. Основанная в 1920 году, штаб-квартира компании в Ливуде (Канзас).

После покупки Odeon Cinemas, UCI Cinemas и Carmike Cinemas в 2016 году она стала крупнейшей сетью кинотеатров как в мире, так и в США.

Ей принадлежат 2 866 экранов в 358 кинотеатрах в Европе и 7 967 экранов в 620 кинотеатрах в США. Она также является оператором собственного онлайн кинотеатра. Имеет наибольшую долю рынка театров США, опережая Regal и Cinemark Theaters.