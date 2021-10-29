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Как начать собственный бизнес: алгоритм регистрации

Как начать собственный бизнес: алгоритм регистрации

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал алгоритм легального оформления предпринимательской деятельности

Выбор формы для регистрации своей деятельности: ФЛП или ООО

Как сообщает портал BIP, более простой формой ведения предпринимательской деятельности является ФЛП. Для этого достаточно иметь полную гражданскую дееспособность, которая достигается с 18 лет, либо с 16 лет с разрешения родителей. Затем необходимо правильно определить вид деятельности по КВЭД и указать нужный код в заявлении о регистрации.

Определиться с системой налогообложения: общая или упрощенная

Общая система налогообложения подходит в том случае, если вы не знаете точный размер своих доходов, однако есть вероятность, что они будут превышать 7 млн грн/год. Размер налогов при такой системе составляет 18% НДФЛ, 1.5% военного сбора и 22% единого социального взноса.

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В свою очередь, упрощенная система налогообложения подходит для микробизнеса, и в ней выделяют несколько групп.

Для ведения предпринимательской деятельности в IT-индустрии эксперты предлагают выбрать II группу, если вы планируете оказывать услуги небольшим компаниям на украинском рынке. Во всех других случаях, если ваши доходы не будут превышать 7 млн грн/год, лучше оформлять III группу. Ставка налогообложения в этой группе составляет 5% от дохода и единый социальный взнос

Оформление документов

Осуществляется либо путем подачи пакета документов регистратору, либо путем онлайн-заявки при помощи ЭЦП. По завершению процедуры регистрации вы можете обратиться в банк для открытия расчетного счета.

По материалам Finance.UA
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