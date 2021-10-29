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Алименты для совершеннолетнего ребенка

Алименты для совершеннолетнего ребенка

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как получить алименты на совершеннолетних детей, которые продолжают учиться.

Как сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи, по общему правилу уплачивают алименты до достижения совершеннолетия. Но если совершеннолетние дети после достижения 18 лет продолжают обучение, то можно взыскивать алименты до 23 лет или до окончания учебного заведения.

Обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, которые продолжают учиться после достижения совершеннолетия (независимо от формы обучения), возникает при обязательной совокупности следующих юридических фактов:

  • достижение дочерью, сыном возраста, который превышает 18, но является меньше 23 лет;
  • продолжение обучения дочкой, сыном;
  • потребность в связи с этим в материальной помощи;
  • наличие у родителей возможности оказывать такую помощь.

Алименты на содержание совершеннолетних дочери, сына, которые продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, могут выплачиваться:

  • в добровольном порядке;
  • в судебном порядке.

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Так, один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об отчислении алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, которые определены в этом заявлении. Размер алиментов стороны определяют по договоренности между собой.

Если в добровольном порядке не получается, это можно сделать принудительно в судебном порядке.

Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеют:

  • тот из родителей, с кем проживает дочь, сын, которые продолжают обучение;
  • непосредственно дочь, сын, которые продолжают обучение.

К исковому заявлению прилагают доказательства, обосновывающие исковые требования, например:

  • копию паспорта (истца и ребенка);
  • копию свидетельства о расторжении брака;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку из учебного заведения о том, что ребенок находится на учебе.

Каков размер алиментов?

Если бы это был ребенок до 18 лет, то размер алиментов был бы не менее ¼ от дохода, но не менее 50 процентов от ПМ ребенка. Для ребенка, достигшего 18 лет, но продолжающего обучение, суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме или в доле от заработка (дохода) плательщика алиментов с учетом обстоятельств, указанных в статье 182 Семейного кодекса Украины, а именно:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка;
  • состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
  • наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;
  • доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;
  • другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

При этом минимальный размер алиментов на совершеннолетнего ребенка законом не установлен.

По материалам Finance.UA
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