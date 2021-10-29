Алименты для совершеннолетнего ребенка

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как получить алименты на совершеннолетних детей, которые продолжают учиться.
Как сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи, по общему правилу уплачивают алименты до достижения совершеннолетия. Но если совершеннолетние дети после достижения 18 лет продолжают обучение, то можно взыскивать алименты до 23 лет или до окончания учебного заведения.
Обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, которые продолжают учиться после достижения совершеннолетия (независимо от формы обучения), возникает при обязательной совокупности следующих юридических фактов:
Алименты на содержание совершеннолетних дочери, сына, которые продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, могут выплачиваться:
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Так, один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об отчислении алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, которые определены в этом заявлении. Размер алиментов стороны определяют по договоренности между собой.
Если в добровольном порядке не получается, это можно сделать принудительно в судебном порядке.
Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеют:
К исковому заявлению прилагают доказательства, обосновывающие исковые требования, например:
Каков размер алиментов?
Если бы это был ребенок до 18 лет, то размер алиментов был бы не менее ¼ от дохода, но не менее 50 процентов от ПМ ребенка. Для ребенка, достигшего 18 лет, но продолжающего обучение, суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме или в доле от заработка (дохода) плательщика алиментов с учетом обстоятельств, указанных в статье 182 Семейного кодекса Украины, а именно:
При этом минимальный размер алиментов на совершеннолетнего ребенка законом не установлен.
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