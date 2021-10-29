Какие страны ЕС не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев

На данный момент десять стран сохранили возможность въезда для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
По состоянию на 10 ноября Кипр, Эстония и Хорватия заявили, что сохранят все возможности путешествий для украинцев при условии полной вакцинации.
Чуть позже к списку стран ЕС, куда могут путешествовать вакцинированные украинцы, присоединились Чехия и Нидерланды. Однако министр подчеркнул, что для въезда в Нидерланды, кроме свидетельства о вакцинации, с 13 ноября будет нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
Позже Кулеба добавил, что еще три страны сохранили полноценный безвизовый режим с Украиной: Австрия, Дания и Бельгия.
Подробнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте Консульской службы Украины.
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