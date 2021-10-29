Инфляция замедляется впервые за семь месяцев: как изменились цены в октябре

Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше всего выросли цены на овощи, хлеб и газ.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По сравнению с сентябрем 2021 года в октябре инфляция составила 0,9%. С начала года цены выросли на 8,5%. Базовая инфляция за месяц составила 1%, а за январь-октябрь — 6,6%.
В октябре против сентября среди всех категорий больше всего подорожали овощи — на 10,6%. В целом продукты питания подорожали на 1,1%, а масло, сахар и фрукты продолжили падать в цене.
В сентябре алкоголь и табак подорожал на 0,6%, одежда и обувь — на 1,2%, связь «выросла» на 1,7%, а здравоохранение — на 1%.
Зато ряд категорий показали падение. Например, жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,9%, что обусловлено падением цен на электроэнергию. Цены на электроэнергию в октябре были снижены правительством до уровня 1,44 грн за КВт при условии потребления до 250 КВт-ч в месяц.
На 3,2% выросли цены на природный газ, которые вследствие госрегулирования также не зависели напрямую от европейских. Услуги железнодорожного транспорта для пассажиров стали дешевле на 4,3%.
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