Ford распродала все электродвигатели для переоборудования авто с ДВС

Через несколько дней после того, как Ford объявила о начале продаж электродвигателей для переоборудования классических авто с ДВС, их запасы были полностью распроданы. К сожалению, компания не сообщила, сколько моторов было реализовано, однако, по словам представителя Ford, их продажи превзошли все ожидания.
Напомним, на прошлой неделе Ford привлекла внимание энтузиастов электротранспорта, объявив о старте продаж электродвигателя Eluminator e-crate. Мотор, выдающий 281 л. с. мощности и 433 Н·м крутящего момента, был оценён в $3900. При этом другие компоненты для переоборудования авто с ДВС в электромобиль в комплект поставки не входят. Чтобы привлечь внимание к продукту, Ford представила переоборудованную версию ретро-пикапа F-100, технические характеристики которого были приведены в соответствие с параметрами новейшего Mustang Mach-E GT. К сожалению, речь идёт о единичном выставочном экземпляре, а не о массовом продукте.
Однако тем, кто не успел приобрести мотор, расстраиваться не стоит. Ford заявляет, что двигатели вскоре снова появятся в наличии. Представитель компании сообщил, что заинтересованные клиенты могут зарегистрироваться онлайн, чтобы получить уведомление, когда моторы снова станут доступны для заказа.
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