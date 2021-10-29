Межбанк: продолжит ли дешеветь доллар

Вторник и среда будут самыми динамичными днями на валютном рынке этой недели.
Во-первых, распродажа валюты Укрэнерго продолжается и по факту этот избыток предложения, чтобы не обвалить курс, выкупает НБУ. Он и вчера дважды выходил с покупками доллара на межбанк и его вторая долгоиграющая котировка 26,08 гривен за доллар практически и удержала курс в этих пределах. Без таких действий регулятора доллар бы опустился к отметке в 26 гривен, а может, и ниже.
Во-вторых, в этот четверг, 11 ноября, в США выходной — День ветеранов, и украинские компании постараются провести все свои сделки по доллару либо сегодня-завтра, либо уже в пятницу. Работать в четверг по доллару на ТОМе наши клиенты не любят.
В-третьих, сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На момент написания статьи чиновники ничего не переиграли и по прежнему хотят размещать облигации в гривне на 500 млн со сроком обращения 84 дня, по 3 млрд гривен каждых со сроком обращения 399 и 434 дня, а также без ограничения по сумме ОВГЗ в гривне — на 721, 1085, 1645 и 2023 дня. Также будут предлагаться и бумаги в евро без ограничений по сумме на 386 дней.
Торг по доходности между инвесторами и Минфином продолжается и постепенно чиновники вынуждены повышать уровень доходности по этим бумагам, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Сегодня эта история продолжится. И по нашему прогнозу, на аукционе 9 ноября будет продано ОВГЗ на сумму от 4,3 до 13,5 млрд гривен с доходностью в гривне от 9,5% до 13,10% годовых, в зависимости от сроков облигаций, и в евро — в пределах 2,5% годовых. Большой разброс в общей сумме размещения облигаций в основном зависит от того, что местные банки и нерезиденты решат в части покупок облигаций в евро. Не так давно прошло погашение Минфином подобных бумаг на сумму более 214 млн евро и инвесторы пока не определились с направлением этих ресурсов. Мы предполагаем, что эти ресурсы в евро и будут перевложены именно на этом аукционе, что добавит общей статистики размещений 9-го ноября.
В-четвертых, постепенно бизнес начинает приспосабливаться к новым ковидным ограничениям и это увеличивает спрос на валюту со стороны торговцев импортным ширпотребом. Тем более, что большинство из них перешли в онлайн и впереди сезон распродаж под знаком «черной пятницы». Это активизирует все категории импортеров и также добавляет объемов реализации валюты на межбанке.
По прогнозу Finance.ua, особого укрепления гривны сегодня не произойдет даже при активных распродажах валюты экспортерами и Укрэнерго. Нацбанк продолжит «защищать» уровень в 26 гривен за доллар за счет проведения своих интервенций и этим будет снимать давление на курс американской валюты.
Главными факторами при курсообразовании сегодня на межбанке будут:
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, во вторник будут в пределах: доллар — коридор 26,00−26,20 грн, евро — коридор 30,05−30,38 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,07 / 26,09
евро — 30,18 / 30,20
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