В Украине сократилось автопроизводство

В октябре на украинских заводах было собрано 292 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране уменьшился почти на 58%, а относительно предыдущего месяца – на 68%.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей. За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, что втрое меньше, чем в прошлом году.
Выпуск коммерческих автомобилей составил 3 шт. – минус одна машина от результата октября 2020 года.
График: Укравтопром
Однако, на фоне общего падения автопроизводства, почти на 13% увеличилось производство автобусов. В течение октября было сделано 87 автобусов. Всего с начала 2021 года в Украине было изготовлено 7002 ед. автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года;
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