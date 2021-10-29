0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

В Украине сократилось автопроизводство

В Украине сократилось автопроизводство

В октябре на украинских заводах было собрано 292 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране уменьшился почти на 58%, а относительно предыдущего месяца – на 68%.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей. За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, что втрое меньше, чем в прошлом году.

Выпуск коммерческих автомобилей составил 3 шт. – минус одна машина от результата октября 2020 года.


График: Укравтопром

Однако, на фоне общего падения автопроизводства, почти на 13% увеличилось производство автобусов. В течение октября было сделано 87 автобусов. Всего с начала 2021 года в Украине было изготовлено 7002 ед. автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года;

  • легковых автомобилей – 6337 шт. (+97%);
  • коммерческих – 27 шт. (-25%);
  • автобусов – 638 шт. (+17%).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.