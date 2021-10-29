В Украине начали забирать автомобили за превышение скорости

В Украине начали забирать автомобили за нарушение ПДД и неуплаченные штрафы. Конфискация грозит тем, кто «гоняет» в городах на скорости более 150 км/ч. Таких нарушителей по всей стране насчитывается около 150, более 30 из них находятся в Киеве.
Об этом говорится в сюжете Сегодня.
По поручению ведомства конфискацией занимается Государственная исполнительная служба вместе с патрульными.
«Есть люди, у которых 10, 15, 20 неуплаченных штрафов за превышение скорости. Это нам дает все законные основания с соблюдением требований закона выезжать, отслеживать таких нарушителей, совместно с сотрудниками полиции задерживать их и эвакуировать их транспортные средства на штрафплощадку», — сказал замминистра юстиции Андрей Гайченко в эфире «Украина 24».
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В сюжете говорится, что после этого владелец авто должен покрыть все штрафы за превышение скорости, заплатить за эвакуацию автомобиля (около 1200 грн) и пребывание транспорта на штрафплощадке (144 грн за день). Если он не найдет денег, его автомобиль «уйдет с молотка».
Первые конфискации уже состоялись в Харькове. Там, например, эвакуатор забрал дорогой Mercedes. Его владелец ездил со скоростью 130 км/час и накопил штрафов на 80 тыс. грн. Всего в городе за два дня работы эвакуировали 5 элитных авто.
Примерно через месяц такая система начнет действовать в Киеве, а потом — по всей территории страны.
Такие кардинальные меры были предприняты после ряда масштабных смертельных ДТП, которые произошли в Украине из-за превышения скорости.
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