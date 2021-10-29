Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Каждый год, 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники одной из самых ответственных профессий — бухгалтеры (Accountant’s Day).
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от аналитиков кадрового портала grc.ua, сколько зарабатывают специалисты профсферы «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».
Средний конкурс на одно вакантное место в категории составляет 6 человек. 82% кандидатов — женщины в возрасте от 22 до 45 лет.
Зарплаты:
При этом, уровень заработной платы зависит не только от региона, но и от специализации кандидата:
Инфографика: grc.ua
Меньше всего предлагают специалистам по ведению первичной документации (14,6 тыс. грн), кассирам и инкассаторам (средний оклад специалистов категории — около 14 тыс. грн) и начинающим бухгалтерам (без опыта работы или с минимальным опытом до 1 года. Компенсация таких специалистов не превышает 12 тыс. грн).
Кого ищут:
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