Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Каждый год, 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники одной из самых ответственных профессий — бухгалтеры (Accountant’s Day).

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от аналитиков кадрового портала grc.ua, сколько зарабатывают специалисты профсферы «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».

Средний конкурс на одно вакантное место в категории составляет 6 человек. 82% кандидатов — женщины в возрасте от 22 до 45 лет.

Зарплаты:

средняя заработная плата, которую предлагают кандидатам, ищущим работу в профсфере «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», по Украине составляет чуть больше 15 тыс. грн;

44% работодателей (в основном, это небольшие компании в регионах) готовы платить будущим сотрудникам от 11,6 до 15,3 тыс. грн;

27% компаний, ищущих специалистов категории, готовы платить до 18,9 тыс. грн;

на оклад до 22,6 тыс. грн могут претендовать 16% соискателей;

8% вакансий для бухгалтеров предлагает оклад до 26,3 тыс. грн;

на оклад свыше 26,3 тыс. грн могут рассчитывать всего 5% кандидатов.

При этом, уровень заработной платы зависит не только от региона, но и от специализации кандидата:

самая высокая компенсация у кандидатов из сферы финансового менеджмента (средний оклад в ноябре составлял 40,2 тыс. грн);

специалистов по МСФЗ /IFRS (30,5 тыс. грн);

/IFRS (30,5 тыс. грн); финансовых аналитиков (30,5 тыс. грн);

аудиторов (30,5 тыс. грн);

главных бухгалтеров (около 32 тыс. грн).



Инфографика: grc.ua

Меньше всего предлагают специалистам по ведению первичной документации (14,6 тыс. грн), кассирам и инкассаторам (средний оклад специалистов категории — около 14 тыс. грн) и начинающим бухгалтерам (без опыта работы или с минимальным опытом до 1 года. Компенсация таких специалистов не превышает 12 тыс. грн).

Кого ищут:

больше всего шансов трудоустроиться у кандидатов, ищущих работу кассирами (17% всех актуальных вакансий в категории «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия»), бухгалтерами (16%) и специалистами по ведению первичной документации (8%);

меньше всего открытых вакансий для кандидатов, ищущих работу в сфере кредитного контроля (0,3%), валютного контроля и специализирующихся на работе с офшорами (0,1%).

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