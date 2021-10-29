Регистрация места жительства онлайн: когда нововведение вступит в действие

С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали проекта.
«Регистрация места жительства онлайн станет доступной для каждого украинца уже совсем скоро. Основные нормы закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года — изменить зарегистрированное место жительства онлайн можно будет значительно проще в Дії. Для этого нужно 10-15 минут на заполнение заявления в Дії и онлайн-подтверждение собственника жилья», – заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.
По его словам, если вы регистрируетесь там, где проживаете на данный момент, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие владельца — и все.
Также министр подчеркнул, что введение услуги упростит посещение военкоматов для мужчин. Им больше не нужно будет ходить в учреждение, при переезде военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически. Кроме того, новый закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь по месту жительства.
Если в ходе экспериментального проекта воспользоваться услугой могли только украинцы, имеющие ID-карту, то после принятия законопроекта и запуска услуги по всей стране изменить место регистрации в Дії смогут и владельцы паспортов-книжечек.
Сейчас изменение места регистрации онлайн работает в 7 городах. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровняВчера, 09:04 - 3100 19
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытковВчера, 06:19 - 820 10
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: списокВчера, 11:15 - 3207 9
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские праваВчера, 16:47 - 1237 5
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список3 ч. назад - 428 4
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: списокВчера, 11:15 - 3207 9
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 2995 4
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУВчера, 13:00 - 2578
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка трудаВчера, 14:00 - 2112
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 1708
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1954 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 883
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1054
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4557 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1356 1