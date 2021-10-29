Регистрация места жительства онлайн: когда нововведение вступит в действие

С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали проекта.

«Регистрация места жительства онлайн станет доступной для каждого украинца уже совсем скоро. Основные нормы закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года — изменить зарегистрированное место жительства онлайн можно будет значительно проще в Дії. Для этого нужно 10-15 минут на заполнение заявления в Дії и онлайн-подтверждение собственника жилья», – заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

По его словам, если вы регистрируетесь там, где проживаете на данный момент, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие владельца — и все.

Также министр подчеркнул, что введение услуги упростит посещение военкоматов для мужчин. Им больше не нужно будет ходить в учреждение, при переезде военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически. Кроме того, новый закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь по месту жительства.

Если в ходе экспериментального проекта воспользоваться услугой могли только украинцы, имеющие ID-карту, то после принятия законопроекта и запуска услуги по всей стране изменить место регистрации в Дії смогут и владельцы паспортов-книжечек.

Сейчас изменение места регистрации онлайн работает в 7 городах. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.

Справка Finance.ua:

5 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн;