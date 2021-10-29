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Kia готовит новый электрический кроссовер EV9

Kia готовит новый электрический кроссовер EV9

Мировая премьера концептуального электрического кроссовера Kia EV9 состоится 11 ноября. Силуэт новинки в профиль венчает анонс презентации.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на FirstPost.

Новый электрический кроссовер должен занять нишу между Sportage и Sorento. Анонсированный электромобиль, вероятно, получит дизайн в духе обновленного кроссовера Hyundai Palisade. Об этом свидетельствуют «прямолинейный» силуэт и высокий профиль новинки.

Kia пока держит в секрете какие-либо технические подробности об электромобиле. Но стоит ожидать, что EV9 построят на архитектуре E-GMP, которая уже знакома нам по Kia EV6. Ее же получит и ранее анонсированный концепт-кар Hyundai Seven.

Как и другие модели, основанные на этой платформе, серийная версия Kia EV9 получит литий-ионную батарею большей емкости, около 100 кВт•ч, одно- и двухмоторные версии и дальность хода на одном заряде батареи свыше 500 км. Ожидается, что серийная версия концептуального кроссовера Kia EV9 дебютирует в 2023 году.

По материалам РБК-Украина
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