0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Стало известно, как выросли доходы местных бюджетов

Стало известно, как выросли доходы местных бюджетов

Стало известно, как выросли доходы местных бюджетов в 2021 году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

В текущем году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривен.

«Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом, увеличились почти на 50 млрд грн. Для общин это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры», — подчеркнул глава правительства.

Ранее стал известен бюджет Киева на следующий год. Подробности рассказал мэр города для СМИ.

Доходы Киева в проекте бюджета на 2022 год планируют в размере более 68 миллиардов гривен.

По материалам Первый деловой
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.