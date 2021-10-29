Стало известно, как выросли доходы местных бюджетов в 2021 году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
В текущем году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривен.
«Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом, увеличились почти на 50 млрд грн. Для общин это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры», — подчеркнул глава правительства.
Ранее стал известен бюджет Киева на следующий год. Подробности рассказал мэр города для СМИ.
Доходы Киева в проекте бюджета на 2022 год планируют в размере более 68 миллиардов гривен.
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