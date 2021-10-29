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Украинцы будут платить за газ по-новому: кубометры отменят, а счетчик обойдется в 25 тыс.

Украинцы будут платить за газ по-новому: кубометры отменят, а счетчик обойдется в 25 тыс.

В украинском парламенте приняли закон, который позволит при учете использованного газа перейти с кубометров на кВт*час. Тогда украинцам придется платить не за объем голубого топлива, а за полученные единицы энергии. Для перехода украинцам также можно приобрести новый счетчик, цена которого достигает 20−25 тыс. грн. Второй вариант — использовать систему перерасчета кубов в кВт*час.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С одной стороны такое новшество позволит контролировать качество голубого топлива, а с другой — приведет к тому, что всем украинцам, населению и бизнесу придется установить новые счетчики или пересчитывать объемы использованного топлива по специальной формуле.

Вероятно, такая процедура начнется в мае следующего года и в первую очередь может коснуться промышленных потребителей. Для населения же есть большая проблема, которая связана с учетом кВт*час вместо кубометров.

Специальный счетчик в Украине найти практически невозможно, а когда появится новый учет и их массово завезут в страну, цена может неприятно удивить. Сейчас такие приборы учета стоят до 25 тыс. грн.

По словам руководителя программ аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, для потребителя такая система даст ряд преимуществ. Прежде всего, потребители смогут сравнивать объемы энергии, которые они получают от газа, например, с электроэнергией.

Если есть такая техническая возможность, потребители смогут выбрать, какой энергоноситель более выгодный для отопления или подогрева воды именно в их случае. Закон вступит в силу с мая 2022 года.

При этом пока что законодательная база по этому вопросу до конца не прописана. А потому могут возникнуть скрытые риски для потребителя, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«В законопроекте прописано, как будет происходит перерасчет с кубометров на киловатт-часы. Там есть два момента: повышенные нормы расчета и пониженные. Что это значит? Это не разъясняется», — недоумевает эксперт.

По материалам Обозреватель
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