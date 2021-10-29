Как получить субсидию при долгах за коммуналку

Украинцы, которые имеют задолженности по выплате коммунальных платежей, все равно имеют право на получение жилищной субсидии, но им для этого необходимо заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения.
Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает Правительственный портал.
Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).
Чтобы заключить договор реструктуризации, нужно обратиться к предоставлятелям соответствующих коммунальных услуг. Если договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала отопительного сезона.
Вместе с тем те, кто не согласен с установленными суммами задолженности, могут обжаловать их в суде. Это также является основанием для назначения субсидии.
Субсидия также не предоставляется, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов более трех месяцев. Однако эта норма имеет свое исключение.
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