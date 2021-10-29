Как совмещать работу и учебу

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за рынком вакансий, узнал у rabota.ua, как продуктивно совмещать работу и учебу.
Вопрос сочетания образования и работы актуален не только для студентов. Это история о новых знаниях и новом опыте, смене профессии и slash career, развитии soft skills и нетворкинге, повышении квалификации и получении новой специальности.
Советы о том, как балансировать между работой и учебой, эффективно совмещать разные сферы деятельности, все успевать и не выгореть.
Смиритесь с тем, что все успеть невозможно. Чтобы не наказывать себя за «упущенные возможности», расставьте приоритеты и используйте их как фильтр для ваших дел и действий.
Расставьте четкие границы между работой и учебой. На работе забывайте об учебе, а на учебе — о работе. Не пытайтесь одновременно и работать, и учиться. Делайте все, чтобы наконец отказаться от режима многозадачности. Концентрируйтесь на одном деле, тренируйте самоорганизованность, оставайтесь продуктивными. Каждой деятельности свое время. И так во всем.
Адаптируйте график под себя. Современный рынок труда также предлагает множество вариантов для адаптированного графика: неполная занятость, удаленная работа, посменная работа. Кроме того, даже full-time занятость в офисе часто предполагает гибкие условия.
Будьте реалистами и трезво оценивайте себя. Главное — избавьтесь от «синдрома отличника», будьте менее требовательны к себе, научитесь противостоять перфекционизму.
Ищите точки соприкосновения. «Извлекайте» из полученных знаний в обучении те, что могут быть полезными на работе. И наоборот. Ведь именно в этом и заключается мудрость в получении опыта — умение применить на практике полученные знания. И, поверьте, делать это можно даже в том случае, если сферы деятельности не совсем пересекаются.
Не игнорируйте сон и отдых. Если вам кажется, что нужно отдохнуть, то вам не кажется. Игнорирование таких порывов чревато выгоранием, апатией и депрессией.
Устраивайте себе выходные не по календарю и не наказывайте себя за это.
Не проводите все время с пользой. Если вы совмещаете работу и учебу, не пытайтесь даже свободное время (если оно появляется) проводить продуктивно. Не придумывайте себе полезные хобби и занятия, не стремитесь к чрезмерной эффективности. Состояние перманентного напряжения быстро приведет к переутомлению, стрессу, тревожности, раздражительности, снижению работоспособности и потере мотивации.
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