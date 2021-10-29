Прекращение финансирования «газовых» проектов может быть губительным для Восточной Европы

Учитывая региональные различия стран, не существует единого пути к декарбонизации, а прекращение финансирования проектов, связанных с природным газом, может быть губительным для стран Восточной Европы.

Такое мнение выразил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает ОГТСУ.

Макогон отметил, что многие международные финансовые организации, в частности Всемирный банк, ЕБРР, прекратили финансирование проектов, связанных с природным газом, и предпочитают проекты по развитию возобновляемой энергетики в рамках «зеленого перехода».

«В странах Восточной Европы, в частности у Украины, есть особая позиция в отношении этого „перехода“, поскольку основными источниками генерации электроэнергии остаются атомная энергетика (55%), уголь (35%). Газ используется преимущественно для нужд населения и будет использоваться и в дальнейшем. В ближайшие годы потребление газа может даже возрасти, поскольку так мы будем компенсировать уменьшение потребления угля. И это не особенность Украины. Такая же ситуация сложилась и в Польше и в других странах Центральной и Восточной Европы», — сообщил Макогон.

По его мнению, не существует и не может существовать единого пути к декарбонизации с учетом региональных различий каждой отдельной страны. Макогон выразил надежду, что Европейская комиссия изменит свой подход и возобновит финансирование проектов, связанных с природным газом, для осуществления энергетического перехода.