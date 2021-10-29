Рынок небанковских финучреждений в этом году уменьшился до 1920 участников — НБУ

С рынка небанковских финансовых учреждений в январе-октябре 2021 года ушли 254 участника, а пришли — 156 новых участников.
Об этом в Facebook написал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
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«В течение десяти месяцев 2021 года с рынка ушли 254 учреждения. Сейчас на рынке небанковских финансовых учреждений работает 1920 участников. При этом за десять месяцев 2021 года пришли 156 новых участников рынка небанковских финансовых услуг», — говорится в сообщении.
В течение десяти месяцев 2021 года по результатам безвыездного и выездного надзора к банкам применены 479 мер воздействия. Чаще всего регулятор прибегал к временной остановке лицензий — 161 компания. Штрафы — вторая по популярности мера. Оштрафовали 124 учреждения. На третьем месте — обязательство устранить нарушения. Его применили к 106 участникам рынка. Аннулированы лицензии 88 компаниям. Введение временной администрации в качестве меры воздействия вовсе не применялось.
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