Изменение места регистрации перевели в «Дію»

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн. «За» проголосовало 238 депутатов. Finance.ua узнал, что изменится.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, смена места регистрации — одна из самых популярных и самых сложных в получении госуслуг.

«Этот законопроект меняет философию регистрации места жительства. Она будет декларативной — человек просто в приложении или на портале Дія сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦПАУ. Для того чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры, а не ксерокопии. В 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов в паспорте», — отметил Михаил Федоров.

Как сейчас. Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.

Такой сложный процесс связан с отсутствием взаимодействия между реестрами общин.

Что изменится. Благодаря законопроекту, территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате. А специально разработанный модуль на базе ГМС создаст единую информационную систему, где можно будет быстро проверить необходимые данные.

Также регистрация теперь не будет влиять на получение услуг — оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Как сообщает Минцифры, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомит государство, где вы проживаете.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает в 7 городах в экспериментальном формате. Принятие законопроекта масштабирует услугу на всю Украину.

Как воспользоваться услугой:

на портале Дія выберите пункт «Регистрация места жительства» и заполните заявление;

владелец жилья, где вы живете, сможет подтвердить запрос и разрешить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Справка Finance.ua:

Федоров рассказал, какие еще документы и услуги планируют добавить в «Дію» в ближайшее время;