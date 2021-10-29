Изменение места регистрации перевели в «Дію»

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн. «За» проголосовало 238 депутатов. Finance.ua узнал, что изменится.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, смена места регистрации — одна из самых популярных и самых сложных в получении госуслуг.
«Этот законопроект меняет философию регистрации места жительства. Она будет декларативной — человек просто в приложении или на портале Дія сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦПАУ. Для того чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры, а не ксерокопии. В 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов в паспорте», — отметил Михаил Федоров.
Как сейчас. Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.
Такой сложный процесс связан с отсутствием взаимодействия между реестрами общин.
Что изменится. Благодаря законопроекту, территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате. А специально разработанный модуль на базе ГМС создаст единую информационную систему, где можно будет быстро проверить необходимые данные.
Также регистрация теперь не будет влиять на получение услуг — оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.
Как сообщает Минцифры, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомит государство, где вы проживаете.
Сейчас смена места регистрации онлайн работает в 7 городах в экспериментальном формате. Принятие законопроекта масштабирует услугу на всю Украину.
Как воспользоваться услугой:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 7026 14
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7954 11
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривен12 ч. назад - 1114 5
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидиейВчера, 08:04 - 28587 4
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная3 ч. назад - 406 3
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7954 11
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 7026 14
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь лет6 ч. назад - 2798 1
Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»Вчера, 20:01 - 2127 3
Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение экспертаВчера, 16:30 - 1552 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1590 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 756
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 960
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4391 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1303 1