Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что с сегодняшнего дня, с 8 ноября, вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы невакцинированных от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж.
Напомним о перечне профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной:
*сотрудники местных госадминистраций и структурных подразделений;
*сотрудники всех учебных и научных учреждений.
Сроки отстранения от работы. Непосредственно отстранять работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации, будут руководители органов прокуратуры и учреждений, в которых те работают. Срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.
Исключения. Если человек имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок. Для этого необходимо будет предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.
Также Министерство экономики разослало разъяснение о порядке отстранения работодателями непривитых сотрудников. Там указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, месте, где можно получить прививку, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 3758 13
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальВчера, 11:02 - 711 8
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1928 5
Почти 50% работодателей планируют увеличить зарплаты в 2022 году — опросВчера, 10:03 - 1240 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3816 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3816 4
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 3758 13
Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаунВчера, 09:40 - 2787
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1928 5
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1609
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1791 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 835
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1018
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4497 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1343 1