Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что с сегодняшнего дня, с 8 ноября, вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы невакцинированных от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж.

Напомним о перечне профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной:

сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

*сотрудники местных госадминистраций и структурных подразделений;

*сотрудники всех учебных и научных учреждений.

Сроки отстранения от работы. Непосредственно отстранять работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации, будут руководители органов прокуратуры и учреждений, в которых те работают. Срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.

Исключения. Если человек имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок. Для этого необходимо будет предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Также Министерство экономики разослало разъяснение о порядке отстранения работодателями непривитых сотрудников. Там указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, месте, где можно получить прививку, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2021 года в Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательна вакцинация.

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