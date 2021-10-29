0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 329 0

Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят

Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что с сегодняшнего дня, с 8 ноября, вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы невакцинированных от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж.

Напомним о перечне профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной:

  • сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

*сотрудники местных госадминистраций и структурных подразделений;

*сотрудники всех учебных и научных учреждений.

Сроки отстранения от работы. Непосредственно отстранять работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации, будут руководители органов прокуратуры и учреждений, в которых те работают. Срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.

Исключения. Если человек имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок. Для этого необходимо будет предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Также Министерство экономики разослало разъяснение о порядке отстранения работодателями непривитых сотрудников. Там указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, месте, где можно получить прививку, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре 2021 года в Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательна вакцинация.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.