Где малый бизнес развивается быстрее всего: рейтинг 10 стран

Пандемия существенно изменила глобальное представление о предпринимательстве. Больше всего от кризиса пострадали малый и средний бизнес, которые составляют 90% всех компаний в мире. Множество предприятий временно закрылись, а другие — полностью прекратили деятельность, когда некоторые, наоборот, получили беспрецедентное развитие.

Об этом пишет World Economic Forum.

Согласно отчету Recovery Insights, в течение 2020 года по всему миру было создано на 32% больше малых и средних компаний, поскольку изменения на рынке труда и новые особенности поведения потребителей стимулировали появление «обновленного» предпринимательства.

В первую десятку стран с самым стремительным ростом новых малых предприятий в 2020 году вошли:

Великобритания (101%);

США (86%);

(86%); Австралия (73%);

Германия (62%);

Канада (58%);

Италия (44%);

Франция (40%);

Япония (38%);

Бразилия (35%);

Таиланд (29%).

Топливом, стимулирующим рост новых малых предприятий по всему миру, стала простота и доступность цифровизации. Практически сразу пандемия COVID-19 вызвала зависимость компаний от цифровых возможностей, ведь миллионы потребителей по всему миру массово перешли в интернет.

В отчете также отмечается, что лучше всего на развитие малого бизнеса повлияла электронная коммерция. У малого и среднего бизнеса, который использует возможности интернет-продаж, прибыль от одного клиента в среднем выросла на 5%, а количество транзакций — на 4,5%. Количество предприятий, которые впервые применили цифровые технологии в 2020 году, выросло втрое. В Бразилии, например, количество компаний, которые начали работать в онлайн-режиме, выросло на 208%, когда в Германии темпы роста составили 38%, по сравнению с допандемийным 2019 годом.