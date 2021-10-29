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Где малый бизнес развивается быстрее всего: рейтинг 10 стран

Где малый бизнес развивается быстрее всего: рейтинг 10 стран

Пандемия существенно изменила глобальное представление о предпринимательстве. Больше всего от кризиса пострадали малый и средний бизнес, которые составляют 90% всех компаний в мире. Множество предприятий временно закрылись, а другие — полностью прекратили деятельность, когда некоторые, наоборот, получили беспрецедентное развитие.

Об этом пишет World Economic Forum.

Согласно отчету Recovery Insights, в течение 2020 года по всему миру было создано на 32% больше малых и средних компаний, поскольку изменения на рынке труда и новые особенности поведения потребителей стимулировали появление «обновленного» предпринимательства.

В первую десятку стран с самым стремительным ростом новых малых предприятий в 2020 году вошли:

  • Великобритания (101%);
  • США (86%);
  • Австралия (73%);
  • Германия (62%);
  • Канада (58%);
  • Италия (44%);
  • Франция (40%);
  • Япония (38%);
  • Бразилия (35%);
  • Таиланд (29%).

Топливом, стимулирующим рост новых малых предприятий по всему миру, стала простота и доступность цифровизации. Практически сразу пандемия COVID-19 вызвала зависимость компаний от цифровых возможностей, ведь миллионы потребителей по всему миру массово перешли в интернет.

В отчете также отмечается, что лучше всего на развитие малого бизнеса повлияла электронная коммерция. У малого и среднего бизнеса, который использует возможности интернет-продаж, прибыль от одного клиента в среднем выросла на 5%, а количество транзакций — на 4,5%. Количество предприятий, которые впервые применили цифровые технологии в 2020 году, выросло втрое. В Бразилии, например, количество компаний, которые начали работать в онлайн-режиме, выросло на 208%, когда в Германии темпы роста составили 38%, по сравнению с допандемийным 2019 годом.

По материалам Телеканал 24
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