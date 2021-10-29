Киевляне стали чаще платить за парковку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у заместителя главы КГГА Константина Усова, как киевляне оплачивают парковку.

В течение октября этого года киевляне заплатили за парковку 2,288 миллиона грн. По его данным, в сентябре соответствующая сумма составляла 2,212 млн грн, а в августе – 1,601 млн грн.

Около 96% от суммы в октябре уплачено за парковку в зоне l. Наибольшая сумма, уплаченная одним лицом в течение месяца, составляет 5355 грн.

Общая сумма штрафов, которые были уплачены в октябре, в полтора раза увеличилась по сравнению с августом и составляет 4,557 млн грн. Рекордсмен по количеству штрафов получил 9 постановлений за месяц.

Напомним, в Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день. Еще летом появились слухи, что киевские власти планируют сделать платной парковку во дворах домов в столице. На тот момент КГГА отрицала эту информацию, но в столице уже сделали платной парковку на отдельных улицах.

Парковка считается платной с 08: 00 до 22:00 и действует на таких локациях:

ул. Урловская — полностью;

ул. Анны Ахматовой — полностью;

ул. Елены Пчелки — полностью;

пр. Григоренко: 24-28;

ул. Срибнокильская: от ТРЦ Аркадия до ул. Княжий Затон;

Аркадия до ул. Княжий Затон; ул. Драгоманова: от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2021 года в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и около центра города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

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