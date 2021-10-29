В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работников

Министерство экономики разослало разъяснение относительно порядка отстранения работодателями невакцинированных сотрудников.
Соответствующий документ в Telegram опубликовал адвокат Ростислав Кравец.
В министерстве указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, местах, где можно получить прививки, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.
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Кроме того, работодатель должен всячески способствовать проведению вакцинации. Если же работники отказываются получать прививки, руководство организации обязано задокументировать этот факт в соответствующем акте. При наличии противопоказаний сотрудник должен предоставить заключение врача.
В дальнейшем на основании акта формируется приказ об отстранении от работы без сохранения зарплаты. При этом наличие одной прививки не считается уклонением от вакцинации.
Как отметил Кравец, таким образом чиновники перекладывают ответственность на руководителей госучреждений, университетов и директоров школ.
По его словам, ознакомление с приказами во всех учреждениях запланировано на 5 ноября. При этом юрист отметил, что граждане могут указать в приказе, что они с ним не согласны и планируют оспорить его в суде.
К тому же можно сделать пометку, что за незаконное отстранение от работы и невыплату зарплаты предусмотрена уголовная ответственность.
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