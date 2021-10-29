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Google меняет процесс входа в учетные записи

Google меняет процесс входа в учетные записи

С 9 ноября Google автоматически будет менять привычный способ входа в учетную запись пользователей.

Об этом сообщает Gizmochina.

Еще в мае этого года Google объявил, что введет двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей до конца этого года, теперь объявлена окончательная дата этого новшества.

С 9 ноября и до конца этого года Google планирует перевести на новую процедуру 150 млн пользователей.

Как отмечается, пользователи сервисов Google лишатся возможности заходить в собственный аккаунт с помощью одного лишь пароля.

Теперь пользователи будут дополнительно получать сообщения или электронное письмо с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в учетную запись Google, с целью подтверждения своей личности.

В компании утверждают, что дополнительная проверка повысит уровень безопасности аккаунтов и личных данных пользователей. Также новая усложненная аутентификация должна решить проблему кражи паролей – наиболее распространенного способа взлома учетных записей.

По материалам Укринформ
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