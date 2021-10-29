США и Румыния построят модульную атомную электростанцию

Соединенные Штаты и Румыния объявили о планах построить в Румынии “первый в своем роде” малый модульный реактор (SMR).

Об этом пишет Euractiv.

В Белом доме заявили, что внедрение технологии SMR станет важным вкладом в декарбонизированный энергетический сектор и будущее с нулевыми выбросами.

“Партнерство принесет технологию SMR в Румынию. Коммерческая сделка будет включать шестимодульный завод NuScale, который поначалу создаст более 3700 рабочих мест в США и Румынии, включая возможные профсоюзы, с потенциалом создания 30 000 рабочих мест с развитием проекта”, – заявила администрация США.

Между тем, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что модульные реакторы начнут вырабатывать энергию к 2028 году, а инвестиции укрепят партнерство между Румынией и США в гражданском ядерном секторе.

В 2020 году Румыния и США подписали соглашение о сотрудничестве для расширения и модернизации ядерной энергетической программы Румынии.

SMR-реакторы — гораздо меньше по размеру, например, SMR-реактор Rolls-Royce занимает 40 000 м2 вместо 400 000 м2 для традиционной установки.

Содержание миниреакторов более эффективное, более гибкое, они могут удовлетворять потребности в электроэнергии в отдаленных труднодоступных местах.