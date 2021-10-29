0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Рада приняла ряд постановлений об увольнении (список)

Рада приняла ряд постановлений об увольнении (список)

Верховная Рада сегодня на заседании приняла ряд увольнений:

  • приняла постановление об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Такое решение поддержал 341 депутат.
  • приняла постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За это решение проголосовали 342 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, еще 8 депутатов воздержались, а 18 – не голосовали.
* приняла постановление об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Такое решение поддержали 322 депутата.
  • приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Такое решение поддержали 329 депутатов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.