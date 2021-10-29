Сертификация СП-2 затянется до мая - Bloomberg

Сертификация газопровода Северный поток-2 может продлиться четыре месяца — до 8 мая.
Об этом сообщает в среду, 3 ноября, агентство Bloomberg.
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По данным издания, на такой срок могут надеяться для рассмотрения этого вопроса власти Германии и ЕС.
Bloomberg напоминает этапы процесса сертификации СП-2:
«Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев… трубопровод может быть одобрен только 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», — говорится в сообщении.
Также издание отмечает, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.
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