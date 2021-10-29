0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Сертификация СП-2 затянется до мая - Bloomberg

Сертификация СП-2 затянется до мая - Bloomberg

Сертификация газопровода Северный поток-2 может продлиться четыре месяца — до 8 мая.

Об этом сообщает в среду, 3 ноября, агентство Bloomberg.

Читайте также: Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа

По данным издания, на такой срок могут надеяться для рассмотрения этого вопроса власти Германии и ЕС.

Bloomberg напоминает этапы процесса сертификации СП-2:

  • изначально решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, которое имеет время до 8 января 2022 года;
  • далее решение будет передано в Европейскую комиссию;
  • ЕК имеет два месяца на рассмотрение этого вопроса, и процесс может быть продлен еще на два месяца;

«Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев… трубопровод может быть одобрен только 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», — говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.