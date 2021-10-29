Facebook прекратит использовать функцию распознавания лиц

Одна из самых популярных в мире социальных сетей, платформа Facebook, прекратит использование технологии распознавания лиц на фото и видео пользователей из соображений конфиденциальности.
Об этом сообщило во вторник информагентство Bloomberg.
«Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежит платформа Facebook, больше не будет использовать технологии распознавания лиц на фотографиях и видео, опубликованных в флагманской социальной сети компании», — отмечается в сообщении.
В компании Цукерберга заявили, что им нужно взвесить все преимущества, а также растущие беспокойства вокруг этой технологии.
Социальная сеть Facebook в течение многих лет использовала функцию распознавания лиц на изображениях, чтобы побудить людей отмечать друзей или членов семьи, а также оповещать людей, если пользователь загружает их изображения. В компании заявили, что прекратят работу этой системы «из соображений конфиденциальности» и удалят свыше 1 миллиарда «шаблонов распознавания лица», которые были сформированы за многие годы.
Как сообщалось, в последнее время технология распознавания лиц в социальных сетях вызвала критику, особенно среди общественности в США. В 2020 году компания Facebook была вынуждена выплатить $ 650 миллионов в качестве юридического урегулирования в этом вопросе.
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